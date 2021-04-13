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سويسرا.. أصغر عملة تذكارية في العالم تحمل صورة أينشتاين

مجتمع

سويسرا.. أصغر عملة تذكارية في العالم تحمل صورة أينشتاين
AFP Daniel LEAL-OLIVAS
ميدالية تحمل صورة عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين
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أعلنت مؤسسة "سويسمينت" السويسرية أن قطعة نقود معدنية سويسرية لا يتجاوز قطرها 2.96 مم باتت أصغر عملة تذكارية في العالم، تحمل صورة عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين وهو يمد لسانه

وأشارت المؤسسة التي تتولى سك عملات الاتحاد السويسري، إلى أن "تمييز الصورة يحتاج إلى عدسة مكبرة، وأن القيمة الاسمية لهذه القطعة ربع فرنك سويسري، وهي ذهبية بالكامل ومسكوكة في 999 نسخة فقط وتزن 0.063 غرام".

وأوضحت أن "هذه المقاسات الاستثنائية أتاحت تسجيل قطعة الربع فرنك هذه الصادرة عام 2020 في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية كأصغر عملة تذكارية في العالم".

وتابعت: "صورة أينشتاين الشهيرة التي يظهر فيها وهو يمد لسانه أمام الأشخاص الذين يراقبونه اختيرت على الجانب الأمامي للقطعة النقدية، لأن هذه الشخصية بمثابة رمز للمثابرة والصبر، أما الجهة الخلفية من القطعة فتظهر عليها قيمتها الاسمية، بالإضافة إلى كلمة (هلفيتيا - سويسرا) والصليب السويسري".

سويسرا.. أصغر عملة تذكارية في العالم تحمل صورة أينشتاين
www.sampspeak.in
عملة ربع فرنك سويسرية وعليها صورة ألبرت أينشتاين

ووضعت المؤسسة نماذج هذه القطعة في علب خاصة مزودة بعدسات مكبرة ومصدر للضوء لإتاحة مشاهدة تفاصيلها، وسرعان ما نفدت كل القطع التي طرحت للبيع.

المصدر: "أ ف ب"

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