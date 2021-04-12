عبدة الأمير فيليب: "روحه حية لكنها ضائعة"

قدم زعماء قريتين تعبدان الأمير البريطاني الراحل فيليب بجيزرة فانواتو الواقعة جنوب المحيط الهادئ رسالة تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية، قائلين إن "روحه حية، لكنها ضائعة".

وأكد زعماء قرية ياكيل في جزيرة تانا في فانواتو إنهم لا يعرفون بعد من سيصبح قائدهم الروحي الجديد.

وعلى مدى عقود، كان سكان القريتين النائيتين يبجلون الأمير فيليب الذي توفي الأسبوع الماضي عن 99 عاما.

In 1993 I met Chief Jack, who led a cult that worshipped Prince Philip on the Vanuatu island of Tanna. They will certainly be mourning today. pic.twitter.com/Q0AMH0ABTZ — Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) April 9, 2021

وقال ألبي زعيم قرية ياكيل إنه من غير الواضح كيف ستؤثر وفاة الأمير فيليب على الحركة الدينية حيث يعتقد أن روحه ضائعة وتبحث عن منزل جديد.

وفي حين أن العديد من الأشخاص افترضوا أن ابنه الأكبر الأمير تشارلز أو حفيديه وليام وهاري سيخلفونه في هذا الدور، قال ألبي لوكالة "فرانس برس" إنه ليس هناك أي شيء مؤكد، مضيفا: "روح الأمير فيليب تركت جسده لكنها ما زالت حية. من السابق لأوانه تحديد مكانها".

ويعتقد أن حركة Prince Philip Movement بدأت في أواخر السبعينات بعد زيارة رسمية قام بها دوق إدنبره عام 1974 لفانواتو التي كانت تعرف وقتها باسم نيو هيبريديس.

Prince of Wales gets new chief title in ceremony on South Pacific island of Vanuatu pic.twitter.com/z1jSGRh4Hm — BBC News (World) (@BBCWorld) April 7, 2018

وخلص مسؤولون بريطانيون كانوا يحققون في تلك الظاهرة إلى أنها نابعة من أسطورة قديمة لعودة أحد الأبناء مع بشرة شاحبة.

وعند معرفة أن الأمير فيليب المولود في اليونان لم يكن في الأصل من بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، ربما قرروا أنه يجب أن يكون من تانا.

ويعتقد سكان القريتين أنه رحل من تانا للزواج من أقوى امرأة في العالم ليعود ذات يوم ومعه مكافأة.

ويقول علماء الأنثروبولوجيا إن هذه الحركة هي وسيلة للقرويين في الجزيرة لإيجاد صلة روحية بالعالم الخارجي.

A curious thing about Prince Phillip was that he is considered to be a God by a tribe in Southern Vanuatu.



He never visited the island but the BBC sponsored a visit of 5 natives to the UK for a meeting with him. pic.twitter.com/9MiVwXRGy7 — Bernardo Kaiser (@bernardo_kaiser) April 9, 2021

المصدر: "ديلي ميل" + RT