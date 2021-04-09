الجزائر.. سيدة ترزق بخمسة توائم إناث (صور)

أنجبت سيدة جزائرية في العشرينات من العمر 5 توائم من الإناث، بعد ولادة قيصرية بمصلحة أمراض النساء والتوليد التابعة لمستشفى بن زرجب الجامعي بمدينة وهران.

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وأكد الفريق الطبي الذي أجرى العملية أن السيدة في صحة جيدة وتم نقل التوائم الخمسة إلى الحضانة وحالتهن مستقرة. علما أن السيدة رزقت قبل إنجابها التوائم الخمسة بطفل وهي بحاجة وزوجها لدعم مادي ومعنوي لرعايتهم وتوفير متطلباتهم المعيشية بالمرحلة الأولى، حسبما أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية.

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المصدر: "النهار"