ارتداه مغني راب.. غضب في كينيا بسبب "تي شيرت" عليه صورة مسجد

اعتذر مصمم أزياء أمريكي عن استخدامه صورة لمسجد تاريخي في جزيرة لامو الكينية، على "تي شيرت" كان يرتديه مغني الراب الأمريكي جاي زي، حسبما قال مسؤول عن المسجد.

وقال أبو بكر بدوي، الأمين العام لمسجد الرياض والمركز الإسلامي، إن المصلين غضبوا عندما رأوا صورا على مجموعة على "واتساب"، لجاي زي وهو يرتدي قميصا مطبوعة عليه صورة المسجد، مما دفعنا إلى كتابة رسالة إلى الرئيس التنفيذي للشركة المصممة للقميص "بلكبورد جينز"، زيدي لوكي.

وجاء في الرسالة أن المصلين "يشعرون بالإهانة في الواقع من صور جاي زي مرتديا قميص بلكبورد جينز والذي يحتوي على صورة لمسجد الرياض الخاص بنا.. وعندما ينتهي الأمر بمرتدي هذه القمصان في الحانات والنوادي وفي جميع أنواع الأماكن التي تدنس المقدسات فإن ذلك يعد إهانة".

Watch and learn more about the iconic #Lamu Riyadha Mosque on Jay Z’s t-shirt and the man behind it 👉🏾 https://t.co/a9x0YMrhyJ#TETE#HabibSwalehpic.twitter.com/iyIq9H2Zv0 — Omar Kibulanga (@OmarKibulanga) April 3, 2021

وقال بدوي إنه تلقى منذ ذلك الحين رسالة من لوكي، يعد فيها بإزالة "كل الصور غير اللائقة ويوضح أن القميص كان جزءا من مجموعة تحتفل بلامو".

وأشار لوكي إلى أن "نيتنا كانت حسنة وتماشيا مع مهمتنا المتمثلة في تثقيف الناس عن تاريخ العالم، باستخدام الفن عالي الدقة والطباعة الدقيقة والجريئة ورمز الاستجابة السريعة الذي يحمل في هذه الحالة معلومات تاريخية عن لامو".

ولامو هي إحدى مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة "اليونسكو" ومسجد الرياض الذي يعود للقرن التاسع عشر هو من أهم مواقع الجذب السياحي.

ويحتوي المسجد على مخطوطات يعود تاريخها إلى عام 1837، وهو واحد من أقدم المؤسسات التعليمية الإسلامية التي تعمل باستمرار في شرق إفريقيا.

المصدر: BBC