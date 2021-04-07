أم تكتشف خلال حفل زفاف ابنها أن زوجته المستقبلية هي ابنتها المفقودة منذ 20 عاما!

اكتشفت امرأة في حفل زفاف ابنها في الصين، أن زوجته المستقبلية كانت في الواقع ابنتها المفقودة منذ زمن طويل.

وبحسبما ورد، تمكنت المرأة من التعرف على ابنتها، التي انفصلت عنها منذ سنوات عديدة، وذلك بواسطة وحمة على يدها في يوم الحفل.

Chinese woman was left in tears after she found out that her son's bride was her daughter who went missing over 20 years ago. Noticed a birthmark on the bride's hand,which was similar to the 1 on her lost daughter's hand.



Now I'm thinking about that groom. 😏 pic.twitter.com/RSmZIjwCKN — Tushar Kant Naik ॐ♫₹ (@tushar_kn) April 6, 2021

وخلال الحدث، الذي أقيم في 31 مارس في مدينة سوتشو الصينية، لاحظت والدة العريس على يد خطيبته وحمة تشبه تماما تلك التي كانت لدى ابنتها، التي فقدت عندما كانت صغيرة ولم تعد أبدا مرة أخرى. وانقطعت أخبارها منذ ذلك الوقت.

Best Story EVER!!!



Daughter goes missing as young child, is found & raised by another family.



Mother, heartbroken over disappearing child, adopts Boy



Son grows up to marry.



At wedding Mother recognizes birthmark of Bride- IT’S HER MISSING DAUGHTER!!!https://t.co/MzAvozOvLs — Coach Anthony White (@CoachAWhite) April 7, 2021

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متحمسة ومليئة بالشكوك، اقتربت "الحماة" من والدي العروس لمعرفة ما إذا كانت الشابة قد تم تبنيها. وصدم السؤال الزوجين، لأن هذا كان سرا محتفظين به لسنوات في العائلة. وتبين أن ابنتهم وقع تبنيها بالفعل منذ حوالي 20 عاما، عندما عثروا عليها بالقرب من الطريق.

وعند اكتشاف ذلك، لم تستطع العروس احتواء دموعها وأكدت أن لقاء والدتها البيولوجية كان حدثا "أسعد" من الخطوبة نفسها.

وشوهدت العروس ووالدتها البيولوجية تبكيان وتحتضنان بعضهما البعض خلال اللقاء المفاجئ، كما ذكرت صحيفة "تايمز نيوز ناو".

ويشار إلى أنه وقع اتمام مراسم حفل الزفاف بعد أن أكدت الأم أنها تبنت ابنها وأنها فعلت ذلك بعد أن فقدت الأمل في العثور على ابنتها البيولوجية، ما يعني أن لا تربط الزوجين أي علاقة قرابة.

المصدر: ديلي ميل