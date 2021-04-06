مصر تستعد لإطلاق موكب ملكي جديد

أعلن وزير الآثار والسياحة المصري، خالد العناني، أنه يجري التفكير حاليا في إعداد موكب لنقل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون والتابوت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير.

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وأوضح الوزير أن نقل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير سوف يكون قبل افتتاحه بأيام قليلة.

وأشار العناني إلى أن القناع الذهبى للملك توت عنخ آمون هو القطعة الأثرية الأشهر في العالم، وتم نقل معظم المجموعة للمتحف المصري الكبير.

وقال إن الموكب الجديد سيتم بعدما أشادت وسائل الإعلام العالمية المختلفة، من صحف وقنوات تلفزيونية ووكالات أنباء، بما قدمته مصر أول أمس من عرض تاريخي أبهر العالم أجمع في موكب مهيب نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر.

المصدر: أخبار اليوم