الكويت.. مقتل مواطن مصري طعنا

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية بأن مواطنا مصريا لقي حتفه إثر تلقيه طعنة من قبل مواطن مصري آخر في منطقة خيطان.

وأضافت الصحيفة أن أجهز الأمن تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة دامية داخل منطقة خيطان بعد دخول الحظر الجزئي حيز التنفيذ، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن، حيث شوهد المجني عليه -54 عاما- مضرجا في دمائه ليتم الإسراع بنقله إلى المستشفى للعلاج لكنه توفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط الجاني، ويبلغ من العمر 40 عاما، والذي اعترف بأن خلافا نشب بينه وبين الضحية وهو زميله في السكن.

ومن المقرر إحالة المتهم إلى النيابة العامة عقب التحقيقات التي ستجرى معه والوقوف بشكل تفصيلي على ملابسات الجريمة وأسبابها.

المصدر: صحيفة "الأنباء" الكويتية