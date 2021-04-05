ملابس جيل بايدن تثير جدلا واسعا عبر "تويتر"
أشعلت ملابس السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، "حربا" عبر موقع "تويتر" بين منتقديها وأنصارها، بعد أن ارتدت زوجا من الجوارب المنقوشة بنمط متقاطع حيث اعتبرها البعض لا تناسب عمرها.
ووصلت بايدن البالغة من العمر 69 عاما إلى واشنطن العاصمة ليلة الخميس بعد رحلة إلى كاليفورنيا، وتم تصويرها وهي تنزل من طائرتها في قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند مرتدية سترة سوداء وتنورة سوداء قصيرة وكعب أسود وزوجا من الجوارب "الجرئية".
#JillBiden needs to dress her age. Retweet, if you agree! pic.twitter.com/GDSTCZewpl— momma4america (@momma4america1) April 5, 2021
وسرعان ما جذبت ملابسها أنظار العديد من النقاد عبر الإنترنت الذي اعتبروا أن ملابسها "مبتذلة ومحرجة" كما اعتبروا أنها "كبيرة بالسن" لارتداء مثل هذا المظهر الجريء، كما قارنوا ملابسها بملابس السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.
Who wore it better ?— Terrence K. Williams (@w_terrence) April 5, 2021
Jill Biden or First Lady Melania Trump pic.twitter.com/qPOJKNB94Y
وأثارت الانتقادات غضبا بين أنصار جيل، حيث سارع الكثير منهم إلى الرد والإشادة بملابس السيدة الأولى.
وقالت إحدى المغردات إن "ملابس السيدة الأولى هي من أقل اهتماماتنا"، واعتبرت أخرى أنها لو كانت تملك ساقين جميلين كساقي جيل لكانت ارتدت الملابس نفسها.
If I had legs like Jill Biden I would wear patterned stockings too!— Jane Morrisson (@Jem2486) April 5, 2021
المصدر: RT