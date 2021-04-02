مصر.. فنان مشهور يحذف منشوره مثير للجدل عن عرض عمل في تركيا

تصدر الفنان المصري، شريف خير الله، محركات البحث، وذلك بعد أن حذف المنشور الذي كان قد أعلن خلاله أنه تلقى عرضا للعمل كسائق تاكسى فى تركيا.

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وأثار شريف خير الله الجدل، بين متابعيه وجمهوره بعد نشره منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى قال فيه: "الحمد لله بعد توقف عن العمل تلات سنين جالي شغل جديد افهم فيه، سواق تاكسي في تركيا..أحسن من العيش بالسلف والدين...لما اموت زغرطوا عليه وأفرحوا".

وكان الفنان شريف خير الله، قد أثار الجدل الفترة الأخيرة، بعد إعلان تعرضه للتحرش الإلكتروني من قبل سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقد نشر صورتها على حسابه معلقا: "الست دي بتتحرش بي.. ولو مابتعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان، ابعدوا عني".

المصدر: مصر تايمز