لأنه رفض تزويجه ابنته.. خطط وآخر لقتله ونفذا الجريمة!

أوقفت قوى الأمن الداخلي في لبنان شخصين من الجنسية السورية لقتلهما مواطنا لبنانيا، واعترف الأول أن الدافع من تنفيذه الجريمة هو التخلص من الضحية كون الأخير رفض ارتباطه بابنته.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنها أوقفت ف. خ. (مواليد عام 1994، سوري) و ع. ا. (مواليد عام 1995، سوري) لاقدامهما على إطلاق 30 طلقة من سلاح حربي باتجاه المواطن اللبناني (ي. م.، مواليد عام 1977) بعد خروجه من أحد المقاهي، فأصيب في مختلف أنحاء جسده، وما لبث أن فارق الحياة.

لأنّه رفض تزويجه ابنته، خطّط وآخر لقتله ونفّذا الجريمة، وشعبة المعلومات تكشف هويتهما وتوقفهما في حيّ السلم. #قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) April 1, 2021

وذكرت أن الموقوفين اعترفا بما نسب إليهما لجهة تنفيذ جريمة القتل على متن سيارة مستأجرة جرى ضبطها- استخدماها خصيصا لهذه الجريمة بعد نزع لوحتها ووضع حاجب الرؤية على زجاجها، واضافا أنهما خططا لجريمة القتل قبل اسبوعين من تنفيذها، وعملا على مراقبة تحركات المغدور لعدة مرات وصولا ليوم التنفيذ، وأكد الأول أن الدافع من تنفيذه الجريمة هو التخلص من الضحية كون الاخير رفض ارتباط (ف. خ.) بابنته، أما الثاني فقد شارك لدوافع مادية كان قد وعده بها الأول.

المصدر: RT