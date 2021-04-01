مصر.. فنانة تلفت النظر لمشكلة تجاهلها عبر "إسرائيل"

صدمت الفنانة العراقية المقيمة بمصر فاتن فتحي، المعروفة باسم نادية العراقية، جمهورها بإعلانها عن رغبتها بالهجرة لإسرائيل ما جعل اسمها ضمن الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة العراقية المقيمة في مصر في تصريحات لموقع "فوشيا" إنها اعتادت أن تقدم لجمهورها كذبة بيضاء "كذبة أبريل/نيسان" في الأول من أبريل من كل عام، وهذه المرة كانت "الهجرة" إلى إسرائيل.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 57 عاما أن "هناك من صدق هذه الكذبة بسبب الظلم الذي أشعر به جراء تجاهلي في الأعمال الدرامية لموسم رمضان المقبل، موضحة "سعيدة جدا أنني تصدرت على السوشال ميديا، والله يمكن الناس بالوسط الفني يشعروا أنني ما زلت موجودة وقدمت أكثر من 40 مسلسلا، والآن لا أتواجد في رمضان ولا أعلم السبب سوى الظلم فقط الذي أتعرض له".

الفنانة

وأضافت الممثلة :"من يعرفني جيدا يعرف أنني لن أخون عروبتي، فبلادي مصر والعراق غاليين عليا، لكن مجرد مزحة لعل الجميع يتذكرني".

وكانت الفنانة كتبت على حسابها في موقع "فيسبوك": "قدمت اليوم على تأشيرة لإسرائيل وهاروح لو عجبني الوضع هاسكن هناك.. مش لاقية نفسي في بلاد العرب واتخنقت.. يا رب تيجي الموافقة واخلص بقى".

المصدر: فوشيا+فيسبوك