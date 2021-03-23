الأمير هاري يحصل على وظيفة

أعلن الأمير هاري (36 عاما) أنه حصل على أول وظيفة له في عالم الشركات، مشيرا إلى أنه سيشغل منصبا تنفيذيا في شركة ناشئة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وسيشغل دوق ساسكس منصب "كبير مسؤولي التأثير'' في شركة خدمات الصحة العقلية BetterUp ، حيث سيساعد في الترويج لتطبيق تستخدمه الشركات العملاقة بما في ذلك "هيلتون" و"فيسبوك" وشركة النفط "شيفرون" لتحسين صحة موظفيها العقلية.

وقد رفض أليكسي روبيشو، الرئيس التنفيذي للشركة، الإفصاح عن المبلغ الذي سيحصل عليه الأمير هاري، مشيرا إلى أن هاري ساعد بالفعل في اتخاذ القرارات في الشركة.

ولن يدير هاري، الذي خدم في الجيش البريطاني، أي موظفين ولكن من المتوقع أن يظهر في مناسبات خاصة للشركة ويقضي بعض الوقت في مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو للاجتماعات بمجرد رفع قيود كورونا.

وكشف الدوق في مدونته أنه يستخدم شخصيا خدمات BetterUp وتحدث على مدار شهرين إلى أحد مدربيها الذي قدم له "نصائح سليمة".

المصدر: "ديلي ميل"