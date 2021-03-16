برلمانية روسية: لم أعد أثق بالرجال

قالت البرلمانية الروسية ناتاليا بوكلونسكايا، إنها ونتيجة لتجربة السنوات السبع السابقة، لم تعد تثق بالرجال.

وأضافت عضو مجلس الدوما بوكلونسكايا، في مؤتمر صحفي على الإنترنت بمناسبة الذكرى السابعة لربيع القرم: "أنا متأكدة من أنني سأستمر في ارتكاب بعض الأخطاء، لكنني أخرج بالاستنتاجات، وأريد أن أصبح أكثر حكمة وأقوى. لذلك، أنصح نفسي بعدم اليأس، وعدم الاستسلام أبدا. المهم والنصيحة الرئيسية هي عدم الوثوق بالرجال. يمكن الوثوق بالنساء، ولكن ليس بالرجال".

في الوقت نفسه، شددت على أنها كانت ستسير على نفس طريق السنوات السبع الماضية من جديد، لأنها تقدر الدروس المستفادة من هذه التجربة والكدمات التي أصابتها نتيجة ذلك.

في عام 2014 بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن الوطن- روسيا، تولت ناتاليا بوكلونسكايا منصب المدعي العام بجمهورية القرم، وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2016 تم انتخابها لعضوية مجلس الدوما، وهي تشغل حاليا منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية. وهي مطلقة وعندها ابنة واحدة.

المصدر: نوفوستي