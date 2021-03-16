فنان إيطالي يستخدم الجرار لرسم لقاح "سبوتنيك V" على حقل

استخدم الفنان الإيطالي داريو غامبارين جرارا لرسم صورة كبيرة لعبوة لقاح "سبوتنيك V" الروسي في حقل بلغت مساحته 13 ألف متر مربع.

وأشار الفنان الذي اشتهر بتنفيذ عدد من الأعمال المماثلة، أن "الرسمة جاءت تعبيرا عن تضامنه مع الحكومة لشراء اللقاح المضاد لكورونا.

ونفذ غامبارين، عددا من الأعمال المماثلة، حيث رسم صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حقل مساحته 25 ألف متر مربع شمالي البلاد عام 2017، كما سبق له أن رسم صورة للسيد المسيح عام 2015، وكذلك عددا من قادة وزعماء ومشاهير العالم.

ويصف غامبارين أعماله الفنية بأنها تهدف إلى إظهار "اللحظات الصعبة التي تواجهها الإنسانية".

المصدر: "نوفوستي"