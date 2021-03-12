أكبر معمرة مصرية تهزم كورونا رغم بلوغها 106 أعوام

أعلن وكيل وزارة الصحة المصرية في قنا راجي تاوضروس تعافي أكبر معمرة كانت مصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح تاوضروس أن "المعمرة تدعى سكينة. س.ع (106 أعوام)، ومقيمة بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، تم حجزها في عزل مستشفى حميات نجع حمادي يوم الرابع مارس الجاري".

وأشار، إلى أن "المعمرة ظلت تحت رعاية ومتابعة الفريق الطبي بتقديم العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة لفيروس كورونا حتى تعافت وتقرر خروجها من العزل، وأنها بصحة جيدة".

وبهذا تتفوق المسنة المصرية، على باكستاني يبلغ من العمر 103 أعوام، والذي هزم الفيروس، ليصبح من بين أكبر الناجين سنا من المرض في العالم، متغلبا على الصعاب في بلد يعاني من ضعف نظام الرعاية الصحية.

المصدر: "بوابة أخبار اليوم"