سلسلة مطاعم أمريكية تجبر موظفيها على التعري أثناء التدريب

قالت شبكة NBC News، إن سلسلة المطاعم الأمريكية Panda Express، أجرت تدريبات لتعزيز الثقة، أجبرت خلالها الموظفين على خلع ملابسهم.

وأشارت الشبكة، إلى أن ذلك دفع بعض الموظفين لرفع دعاوى قضائية ضد الشركة.

وجاء في الدعوى، أن الالتزام بمثل هذا البناء الجماعي (Team building) يعتبر "شرطا أساسيا للترقية".

وقالت جينيفر سبارجيفيوري، الموظفة السابقة في Panda Express، إنها أجبرت على خلع ملابسها الداخلية أمام زملائها وأمام غرباء خلال تمرين "بناء وتعزيز الثقة".

وشددت الفتاة، على أن المهمات المحددة في التمرين، كانت "غريبة وسرعان ما تحولت إلى إساءة نفسية"، لكنها كانت فرصتها الوحيدة للترقية.

وأضافت الدعوى، أن موظفي شركة Alive Seminars، الذين أشرفوا على تنظيم التدريبات، راقبوا بشكل مكشوف النساء وهن يخلعن ملابسهن، وكانوا خلال ذلك يبتسمون ويضحكون، "وبمرور الوقت، أصبح التدريب يشبه أكثر فأكثر طقوس الانتماء إلى طائفة".

وبعد أن غادرت جينيفر التدريب، تم طردها من العمل في Panda Express.

من جانبها أشارت Panda Express، إلى أنها تجري تحقيقها الداخلي الخاص في هذا الموضوع.

المصدر: لينتا رو