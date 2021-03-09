 
مباشر

مصر.. التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول محاولة اغتصاب طفلة المعادي

مجتمع

مصر.. التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول محاولة اغتصاب طفلة المعادي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxfj

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مصر في واقعة متحرش المعادي أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجار البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.

إقرأ المزيد
مصر.. كاميرا مراقبة تنقذ طفلة من
مصر.. كاميرا مراقبة تنقذ طفلة من "وحش بشري" في اللحظة المناسبة (فيديو)

وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له الفتاتان لمنعه من اغتصاب الضحية.

ويقوم فريق من مباحث الانترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة. وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.

وقال مصدر أمني، إنه لم يتم القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار سكني بمنطقة المعادى حتى الآن، ولم يتم تحرير محضر من أسرة الطفلة، ورغم ذلك يجري فحص الفيديو وملاحقة الشخص الذي ظهر فيه.

المصدر: المصري اليوم + اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا