قصر باكنغهام "يخوض" محادثات أزمة بعد أن تسببت مقابلة ميغان وهاري في "دمار تام "!

أفادت تقارير بأن مساعدي قصر باكنغهام اجتمعوا في محادثات الأزمة بعد الكشف الصادم لهاري وميغان حول الطريقة التي عوملا بها من قبل العائلة المالكة.

وقضى الزوجان ساعتين على شاشة التلفاز - وهما يصفان علاقتهما بالعائلة، متهمين إياها بالعنصرية وترويج الأكاذيب وتجاهل صرخات الدوقة اليائسة للمساعدة وهي تفكر في الانتحار أثناء الحمل.

وقال المطلعون إن المقابلة المدمرة مع أوبرا وينفري، تركت العائلة المالكة تواجه أصعب اختبار لها منذ 85 عاما، عندما أصبح إدوارد الثامن في عام 1936 أول ملك إنجليزي يتخلى عن العرش طواعية ليتزوج الأمريكية واليس سيمبسون.

وزعمت ميغان أن أحد أعضاء العائلة، الذي كان يتحدث عن الطفل آرتشي قبل ولادته، لديه "مخاوف ومحادثات حول مدى لون بشرته الداكن".

وتواجه العائلة المالكة الآن أسئلة جدية حول مزاعم العنصرية، وما إذا كان الأعضاء والمسؤولون تجاهلوا عن قصد قضايا الصحة العقلية للدوقة.

وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق الرسمي سيكون الحل الوحيد للوصول إلى أسفل القائمة الطويلة لشكاوى الزوجين - تماما كما أطلق القصر الأسبوع الماضي تحقيقا فوريا في مزاعم التنمر ضد ميغان.

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وقال أحد المصادر: "لا أعتقد أن أي شخص كان سيتوقع أو حتى سيقدّر حجم الدمار المطلق الذي سيحدثه هذا. لن يكون هناك عودة من هذا بالنسبة لهاري وميغان. القصر بحاجة إلى إضفاء النغمة الصحيحة من خلال رده بدلا من خلق رد فعل غير عادي".

وأشارت المصادر إلى أن ويليام وكيت من المحتمل أن يشعرا "بالفزع التام" من الإيحاء بأنهما لم يفعلا شيئا لمساعدة ميغان وهاري، نظرا لسجلها الطويل والناجح في "قيادة برامج الصحة العقلية".

وفي يوم دراماتيكي من النشاط وراء الكواليس بهدف تخفيف الضربات التي وجهها هاري وميغان، حبس المساعدون أنفسهم بعيدا لمناقشة الأزمة طوال الليل.

وأشارت مصادر ملكية إلى أن كبار مساعدي الملكة كانوا ينتظرون ليروا رد الفعل على بث المملكة المتحدة للمقابلة، قبل الرد على قائمة الادعاءات الضارة.

وادعت ميغان ماركل سابقا أنها فكرت في الانتحار عندما كانت حامل في شهرها الخامس بآرتشي.

وقالت ميغان: "لم أكن أرغب بالبقاء على قيد الحياة بعد ذلك. وكان ذلك تفكيرا واضحا وحقيقيا ومستمرا ومخيفا للغاية. وأتذكر كيف كان هاري يحتضنني".

وأخبرت الدوقة كيف طلبت المساعدة لكنها ادّعت أن من سألتهم أداروا ظهورهم لمشاكلها.

وقالت ميغان لأوبرا إن هناك "عدة محادثات" حول لون بشرة ابنها آرتشي، وقالت إن الكشف عمّن شارك في المحادثات "سيكون ضارا للغاية بالنسبة لهم".

وقال هاري إن علاقته بالملكة كانت أفضل من أي وقت مضى، لكن والده وشقيقه ويليام، كانا "محاصرين" بسبب مصيرهما مما منعهما من الابتعاد كما فعل.

وقال إنه شعر "بخيبة أمل حقا" من قبل تشارلز، حيث كشف كيف توقف أمير ويلز عن الرد على مكالماته وعزله ماليا، على الرغم من ثروته البالغة 30 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: ميرور