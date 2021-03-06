صور.. ما سر السفن الطائرة قبالة سواحل بريطانيا؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لقطات مثيرة للدهشة تظهر سفينة وهي تحلق فوق سطح البحر قبالة سواحل بريطانيا.

وتم تصوير هذه اللقطات قرب ميناء فالموث في مقاطعة كورنوال من قبل المواطن ديفيد موريس، الذي أعرب عن صدمته برؤية ناقلة ثقيلة تحلق فوق سطح الماء.

وسبق أن تم تصوير سفينة "طائرة" أخرى قبالة سواحل إسكتلندا أواخر فبراير الماضي.

Saw a real life optical illusion in Banff today 😱 Posted by Colin McCallum on Friday, February 26, 2021

وأوضح خبير الأرصاد الجوية في هيئة البث والإذاعة البريطانية "BBC"، ديفيد براين، أن سر "السفن الطائرة" يعود إلى خداع بصري يُعرف بـ"السراب الأعلى"، وهو ناجم عن انحناء الضوء نتيجة لظاهرة "الانقلاب الحراري"، إذ يوجد الجو البارد فوق سطح البحر مباشرة، وفوقه الجو الساخن.

وأشار الخبير إلى أن هذا الخداع البصري يمكن رؤيته عادة في منطقة القطب الشمالي، لكنه يعد نادرا للغاية قبالة سواحل بريطانيا.

المصدر: "BBC"