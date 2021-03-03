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شاب هندي يعود للحياة بعد وضع جثته على طاولة التشريح

مجتمع

شاب هندي يعود للحياة بعد وضع جثته على طاولة التشريح
Reuters DANISH SIDDIQUI
مستشفى في الهند - أرشيف
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أكد موظف في هيئات الرعاية الصحية بالهند، أن شابا كان موضوعا على طاولة التشريح عقب تعرضه لحادث دراجة نارية، صدرت عنه فجأة بوادر تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

وأفاد المصدر، بأن "الأطباء أعلنوا وفاة الشاب شانكار شانموخ غومبي (27 عاما)، الذي نقل في نهاية الأسبوع الفائت، وهو في حال حرجة من مدينة ماهالينغابور في ولاية كارناتاكا الجنوبية إلى مستشفى خاص".

وتابع: "أسرة الشاب نقلته إلى مستشفى حكومي قريب، حيث كان من المقرر تشريحه الاثنين الماضي".

وقال أقاربه للصحافة المحلية، إن "متخصصا في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة على طاولة التشريح تتحرك"، مشيرا إلى نقل الضحية فورا إلى مستشفى آخر، حيث تتحسن حاله.

وأضاف أن "العائلة لم تقدم بعد شكوى رسمية تتعلق بالإهمال الطبي".

المصدر: وكالات

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