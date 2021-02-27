مصر.. الفنان يوسف شعبان يدخل في مرحلة حرجة من مرض كورونا

أكدت زينب يوسف شعبان، ابنة الفنان يوسف شعبان، أن حالة والدها الآن حرجة للغاية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

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وأوضحت خلال تصريحات لوسائل الإعلام المصرية أن والدها أصيب بتعب ثم اكتشفوا بالإضافة إلى مرضه بأنه أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "عانينا من الشائعات الفترة الماضية، وهو كان لديه تصوير فى لبنان، ثم عاد مرة أخرى، ثم انخفض ضغطه بعد عودته، وبعد فحصه اكتشفنا أنه أصيب بفيروس كورونا بتم نقله لمستشفى العزل".

وأشارت ابنة الفنان الكبير في تصريحات لتلفزيون "اليوم السابع"، أن والدها دخل المستشفى بسبب انخفاض في الضغط، ولكن الآن الضغط كويس وبيستقبل العلاج، مشيرة إلى أنه بعد إجراء التحاليل تبين إصابته بفيروس كورونا، وتم وضعه في العزل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية