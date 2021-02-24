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مصر.. إرسال أوراق مرتكب أغرب جرائم قتل في مصر إلى المفتي مرتين تمهيدا لإعدامه

مجتمع

مصر.. إرسال أوراق مرتكب أغرب جرائم قتل في مصر إلى المفتي مرتين تمهيدا لإعدامه
Reuters
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قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، إحالة أوراق المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

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وأرسلت المحكمة أوراق المتهم للمرة الثانية إلى المفتي بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار، وتحديد جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قررت إحالة المتهم إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه المرة الأولى لاتهامه بقتل شقيقة زوجته "نادين" الطالبة بكلية الحقوق ودفنها في شقة ببولاق وتحديد جلسة 27 مارس المقبل للنطق بالحكم.

المصدر: المصري اليوم

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