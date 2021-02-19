القبض على قتلة طفلة لم تتجاوز 3 سنوات بعد خطفها في سوريا

أعلنت قوات الأمن الداخلي (الأسايش) في شمال وشرق سوريا القبض على قتلة الطفلة "شهد الحاتم الحاج" (3 أعوام) في محافظة الرقة.

وأوضحت الأسايش في بيان إن قوات "مكافحة الجريمة قامت بإلقاء القبض على الجناة بعد خطفها بأربع وعشرين ساعة" وأشارت إلى أن "التحقيقات جارية في دوافع القتل وسيتم عرضها على الرأي العام عند الانتهاء من التحقيق وإحالة الجناة إلى القضاء".

#قوى_الأمن_الداخلي #إقليم_الرقة بيان صادر عن المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي شمال و شرق سوريا إلى شعبنا و الرأي العام https://asayish.org/?p=1452 تم النشر بواسطة ‏H. Asayîş Rojava - آساييش روج آفا‏ في الجمعة، ١٩ فبراير ٢٠٢١

وحول الأخبار التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الجريمة، قال المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي ـ إقليم الرقة، إن "تلك الصفحات قامت بنشر تأويلات لا أساس لها من الصحة حول تفاصيل هذه الجريمة كما شجعت على القتل والفتنة".

ولم تفصح الأسايش عن مزيد من التفاصيل حول الجريمة التي هزت الرقة، وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات تقول إنه تم العثور على جثة الطفلة وهي من حي الدرعية، بعد اختطافها ومطالبة أهلها بدفع 15 ألف دولار فدية.

المصدر: RT