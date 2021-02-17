الكويت.. القبض على المدير العام السابق بالهيئة العامة للقوى العاملة المدان في قضية النائب البنغالي‎

ألقى رجال مباحث تنفيذ الأحكام في الكويت، القبض على المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة السابق، حسن الخضر، المحكوم بالسجن 4 سنوات في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام.

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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع قوله "إن المتهم الخضر أحيل إلى السجن، ومن ثم الى مستشفى الفروانية، حيث اشتكى من معاناته من أمراض، ووضع تحت حراسة أمنية مشددة".

ويواصل رجال المباحث عملهم بالبحث والتحري لضبط المتهمين الآخرين المتواريين عن الأنظار، وهما وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الأسبق اللواء مازن الجراح، ومرشح الدائرة الرابعة السابق نواف المطيري.

وقضت محكمة الجنايات في الكويت نهاية الشهر الماضي، يناير، بحبس النائب البنغالي محمد شهيد ومتهمين آخرين 4 سنوات في قضية اتجار بالبشر وغسيل أموال، وقضت المحكمة بحبس الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة الداخلية الكويتية اللواء مازن الجراح والنائب البنغالي ووسيط ووكيل بإحدى الجهات الحكومية 4 سنوات وقدرت تغريمهما مليون و900 ألف دينار كويتي.

وبحسب صحيفة "القبس"، حكمت الجنايات في الجلسة ذاتها نهاية يناير، ببراءة النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد.

وكانت قضية رجل الأعمال البنغالي، المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت، قد تصدرت وسائل الإعلام مؤخرا على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رشاوى لموظفين حكوميين كويتيين لتمرير معاملاته غير القانونية.

وذكرت مصادر عديدة أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها.

المصدر: القبس