في طرطوس بعد درعا .. قيدوه وضربوه ليحصلوا على حقوقهم

أقدمت مجموعة من الأشخاص بينهم نساء في طرطوس غربي سوريا على تقييد شخص إلى أحد أعمدة الكهرباء، ثم أوسعوه ضربا وشتما بعد اتهامه بأنه قام بعمليات نصب واحتيال عليهم.

الحادثة التي تم تداولها في البلاد لم تلق توضيحا رسميا حتى الآن، وعلمت RT من مصدر قضائي في المدينة أن التحقيقات جارية لكشف الملابسات، بعدما تم القبض على المتهم بالنصب، وتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل حين يتم التحقق منها.

وحول الوضع القانوني لمن قاموا بالضرب، حتى لو كان المعتدى عليه نصابا بالفعل، قال المصدر إن أولئك ارتكبوا ما يحظره القانون وهو "استيفاء الحق بالذات" وهي جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة أنها جرت أمام عدسات التصوير، وفي ذلك جريمة أخرى، إضافة إلى تقييد الرجل.

ربط رجل متهم بالنصب وضربه ـ فيسبوك

وانتشر تسجيل مصور يظهر فيه الرجل وهو مقيد إلى الشجرة ويتعرض للشتائم والضرب بالأحذية، ولم يتم التأكد بعد من صحة ما تم تداوله من أن ذلك الشخص متهم بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص بمبالغ تقدر بالملايين، بعدما أوهمهم بأنه سيؤمن لهم منازل.

تقييد شاب متهم بسرقة دراجة ـ فيسبوك

وكانت مدينة نوى في محافظة درعا جنوبي البلاد، قد شهدت في التاسع من الشهر الجاري حادثة مماثلة حيث قام عدد من الأشخاص بتقييد شاب إلى شجرة وشتمه وضربه وعلقوا على صدره عبارة "حرامي رقم 1"، بعدما اتهموه بمحاولة سرقة دراجة نارية.

أسامة يونس

المصدر: RT