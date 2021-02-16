مصر.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي بعد تركيب عظام من صدرها في أنفها

كشفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، آخر تطورات حالة النجمة حورية فرغلي المتواجدة حاليا في أمريكا بعد إجرائها أول عملية جراحية لإصلاح أنفها.

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وكتبت ابنة النجم الراحل عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "بليز يا جماعة.. حورية فرغلي بخير وعملت العملية الأولى على خير.. وأنا بتواصل معها".

وأضافت: "أرجوكم دعواتكم لها بالشفاء وكفاية كلام ملوش لازمة عنها.. حسوا بقى بنفسية المريض واتقوا الله".

كذلك كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية أنها الآن باتت بصحة جيدة بعد تركيب عظمة في الأنف تم استئصالها من قفصها الصدري، مشيراً إلى أنها تخضع حالياً لجلسات أوكسجين للتحضير لإجراء العملية الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة. ونفى كل ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتها الصحية.

يذكر أن معاناة النجمة المصرية بدأت قبل سنوات بعد خضوعها لعملية تجميل خاطئة تركت آثارا سيئة ليس فقط على شكل الأنف إنما أيضا على تنفسها وكلامها، وصولا إلى فقدانها حاسة الشم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية