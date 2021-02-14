الروس يختارون أجمل فيلم عاطفي عن الحب

قالت صحيفة RBC، نقلا عن معطيات لموقع Superjob، إن المواطنين الروس، اختاروا أجمل الأفلام العاطفية عن الحب. وفاز بالمركز الأول، الفيلم الكوميدي السوفيتي "الحب والحمَام".

وأضافت الصحيفة، أن 13% من الذين شاركوا في الاستطلاع، أعطوا الأفضلية لهذا الفيلم الذي ظهر على الشاسة لأول مرة في عام 1984. وجاء ثانيا، الفيلم الأمريكي "تيتانيك". وضمت قائمة أفضل 5 أفلام، "المرأة الجميلة" و"دفتر الذاكرة" و"ثلاثة أمتار فوق مستوى السماء".

وأشار الاستطلاع، إلى أن شعبية فيلم "الحب والحمام"، ازدادت خلال السنوات الأخيرة. فقبل 10 سنوات تقاسم هذا الفيلم، المركز الأول مع "تيتانيك".

المصدر: لينتا رو