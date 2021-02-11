مصر.. صورة بين غادة عادل وحسن شاكوش تشعل مواقع التواصل.. ونجلها ينشر تعليقا غير لائق

رد الفنان المصري حسن شاكوش، على أنباء ارتباطه بالفنانة المصرية المشهورة غادة عادل، وذلك بعد الجدل الواسع الذي حدث خلال الساعات الماضية.

ونفى شاكوش لجمهوره ومتابعيه عبر ستوري "إنستغرام"، وجود علاقة عاطفية بينه وبين غادة عادل، وذلك على خلفية الصورة التي نشرها قبل عدة أيام وجمعته بالفنانة غادة عادل عبر صفحته الشخصية.

وكتب شاكوش على الصورة: "كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدا أني شوفتك، مع حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل".

بدورها نشرت غادة عادل نفس الصورة مع توضيح أنه لا تجمعها بحسن شاكوش أي علاقة حيث كتبت عبر إنستغرام، "حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله".

ورد بودي الهواري ابن غادة عادل من طليقها المخرج مجدي الهواري على تلك الشائعات في تعليق على صورة والدته بلفظ غير لائق، حيث عبر عن استيائه وكتب، "حاجة..."، وأغلقت بعدها غادل عادل التعليقات على الصورة.

المصدر: موقع "هن"