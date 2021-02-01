رجل الأعمال السوري وسيم الأسد ينفي إصداره تعميما بفرض لقب "دكتور" على موظفيه

نفى رجل الأعمال السوري وسيم الأسد صحة تعميم تم تداوله مؤخرا ورد فيه أنه يلزم موظفي شركته بلقب "دكتور" تحت طائلة العقوبة.

وقال صاحب شركة "أسد الساحل"، إن التعميم "عار عن الصحة" وإنه "من فعل المعارضة استغلوا اسم شركتي وقاموا بطبع هذا التعميم".

وكان عدد من المواقع والصفحات تداول صورة عن تعميم يرد فيه أن وسيم، وهو أحد أبناء عمومة الرئيس بشار الأسد، حصل على الدكتوراه الفخرية "لدوره المهم في الحفاظ على السلم العالمي". ويطلب التعميم من المراجعين والموظفين استبدال لقب دكتور بلقب أستاذ، في مخاطبة الأسد تحت طائلة العقوبة.

المصدر: RT