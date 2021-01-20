 
مباشر

غريتا تونبرغ تودع ترامب بتغريدة ساخرة

مجتمع

غريتا تونبرغ تودع ترامب بتغريدة ساخرة
AFP JONATHAN NACKSTRAND
ناشطة البيئة السويدية غريتا تونبرغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plp8

سخرت ناشطة البيئة السويدية غريتا تونبرغ من رحيل دونالد ترامب من منصب الرئيس الأمريكي.

وكتبت تونبرغ عن ترامب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "يبدو أنه رجل مسن سعيد جدا، ويتطلع نحو مستقبل باهر ورائع. يسرني كثيرا أن أرى ذلك!".

وتأتي هذه التغريدة لغريتا تونبرغ بمثابة الإشارة الساخرة إلى تغريدة ترامب عنها، التي نشرها في 2019 بعد كلمتها الانفعالية أمام الأمم المتحدة حول قضايا تغير المناخ، والتي قال فيها: "تبدو أنها فتاة سعيدة جدا تتطلع نحو مستقبل باهر ورائع، ويسرني كثيرا أن أرى ذلك".

وسبق لترامب أن انتقد الناشطة بعد كلمتها المشهورة في الأمم المتحدة، وقال إنه ينبغي عليها أن تتعلم "السيطرة على الغضب"، ونصحها "بالذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم قديم جميل برفقة صديق".

وسخرت الناشطة من نصائحه آنذاك عبر "تويتر"، حيث غيرت معلوماتها الشخصية في حسابها ووصفت نفسها بأنها "فتاة عاملة على حل مشكلة السيطرة على الغضب".

وأثناء الانتخابات الرئاسية أعادت النصيحة ذاتها إلى ترامب في أحد الردود على تغريدته التي طالب فيها بإعادة فرز الأصوات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: الديمقراطية سادت والوحدة هي السبيل للمضي قدما