غريتا تونبرغ تودع ترامب بتغريدة ساخرة

سخرت ناشطة البيئة السويدية غريتا تونبرغ من رحيل دونالد ترامب من منصب الرئيس الأمريكي.

وكتبت تونبرغ عن ترامب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "يبدو أنه رجل مسن سعيد جدا، ويتطلع نحو مستقبل باهر ورائع. يسرني كثيرا أن أرى ذلك!".

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

وتأتي هذه التغريدة لغريتا تونبرغ بمثابة الإشارة الساخرة إلى تغريدة ترامب عنها، التي نشرها في 2019 بعد كلمتها الانفعالية أمام الأمم المتحدة حول قضايا تغير المناخ، والتي قال فيها: "تبدو أنها فتاة سعيدة جدا تتطلع نحو مستقبل باهر ورائع، ويسرني كثيرا أن أرى ذلك".

وسبق لترامب أن انتقد الناشطة بعد كلمتها المشهورة في الأمم المتحدة، وقال إنه ينبغي عليها أن تتعلم "السيطرة على الغضب"، ونصحها "بالذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم قديم جميل برفقة صديق".

How it started: How it ended: pic.twitter.com/S73dclwEBi — The Political Rants (@vinod_d007) November 5, 2020

وسخرت الناشطة من نصائحه آنذاك عبر "تويتر"، حيث غيرت معلوماتها الشخصية في حسابها ووصفت نفسها بأنها "فتاة عاملة على حل مشكلة السيطرة على الغضب".

وأثناء الانتخابات الرئاسية أعادت النصيحة ذاتها إلى ترامب في أحد الردود على تغريدته التي طالب فيها بإعادة فرز الأصوات.

المصدر: RT