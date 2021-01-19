وفاة الابن الوحيد لـ"أبو القنبلة الهيدروجينية السوفيتية"

أعلنت القناة الروسية الخامسة اليوم وفاة دميتري ساخاروف الابن الوحيد للأكاديمي السوفيتي المعروف أندريه ساخاروف، حيث وافته المنية في أحد مستشفيات موسكو بعد عملية جراحية في القلب.

ووفقا للقناة التليفزيونية، تم نقل دميتري ساخاروف البالغ 63 عاما إلى وحدة العناية المركزة مساء أمس الاثنين.

وأجرى الأطباء الفحوص والاختبارات اللازمة، وتم تشخيص مرض الشريان التاجي، وتقرر له إجراء عملية الدعامة التاجية لتوسيع الأوعية لكنه توفي بعد ساعات قليلة من العملية الجراحية.

🥀 Сын ученого и правозащитника, академика Андрея Сахарова, скончался в одной из столичных клиник Москвы. Как сообщил источник https://t.co/L9bWfY4jfZ, 63-летнего Дмитрия госпитализировали вчера около десяти часов вечера в отделение кардиореанимации. pic.twitter.com/rqC1bzUp5R — Пятый канал Новости (@5tv) January 18, 2021

وذكرت القناة أن دميتري ساخاروف كان يمارس العمل الحر وله ثلاثة أطفال.

وتوفي ساخاروف الأب عن 67 عاما، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وأندريه ساخاروف (1921-1989) عالم نووي سوفيتي وهو أبو القنبلة الهيدروجينية السوفيتية، ومن أهم دعاة نزع السلاح النووي في العالم.

وذاع صيته رغم ذلك إثر نشاطه السياسي المعارض لنظام الحكم في الاتحاد السوفيتي.

وفي سنة 1975، حصل ساخاروف على جائزة نوبل للسلام لدفاعه عن حقوق الإنسان وضحايا القمع السياسي.

ووضع قيد الإقامة الجبرية والمراقبة من قبل المخابرات سنة 1979 بعد انتقاده سلطات بلاده في المحافل الدولية.

المصدر: لينتا رو + وسائل إعلام