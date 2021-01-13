مصر.. التحقيق مع شاب ادعى إصابته بالسرطان منذ 4 سنوات موثقا صفحته على فيسبوك (صورة)

قرر رئيس نيابة دسوق العامة في مصر يحيى السقعان، حبس شاب يدعى محمد قمصان أربعة أيام على ذمة التحقيقات في ادعائه الإصابة بالسرطان.

وقررت النيابة في البداية احتجاز المتهم 24 ساعة على ذمة التحقيقات والتحريات، وأكدت التحريات صحة الاتهامات الموجهة للمتهم بزعم الإصابة بمرض السرطان بغرض الشهرة، وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه لم يحصل على تبرعات من أحد.

وكانت نيابة دسوق العامة قد تلقت سبعة بلاغات من مصابي السرطان وأعضاء جمعية محاربي السرطان من مختلف محافظات مصر الذين أكدوا في بلاغاتهم أن المتهم أصابهم معنويا بادعائه المرض أربع سنوات وهو ليس مريضا ووثق صفحته في فيسبوك، مما أدى لإصابتهم معنويا وأن هذا المرض يحتاج لعلاج معنوي إضافة للعلاج بالأدوية.

وواجهت النيابة المتهم بما جاء في البلاغات والتحريات وأصدر رئيس النيابة قراره السابق بحبسه على ذمة التحقيقات.

المصدر: "المصري اليوم"