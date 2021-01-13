 
مباشر

مصر.. التحقيق مع شاب ادعى إصابته بالسرطان منذ 4 سنوات موثقا صفحته على فيسبوك (صورة)

مجتمع

مصر.. التحقيق مع شاب ادعى إصابته بالسرطان منذ 4 سنوات موثقا صفحته على فيسبوك (صورة)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjru

قرر رئيس نيابة دسوق العامة في مصر يحيى السقعان، حبس شاب يدعى محمد قمصان أربعة أيام على ذمة التحقيقات في ادعائه الإصابة بالسرطان.

مصر.. التحقيق مع شاب ادعى إصابته بالسرطان منذ 4 سنوات موثقا صفحته على فيسبوك (صورة)

وقررت النيابة في البداية احتجاز المتهم 24 ساعة على ذمة التحقيقات والتحريات، وأكدت التحريات صحة الاتهامات الموجهة للمتهم بزعم الإصابة بمرض السرطان بغرض الشهرة، وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه لم يحصل على تبرعات من أحد.

وكانت نيابة دسوق العامة قد تلقت سبعة بلاغات من مصابي السرطان وأعضاء جمعية محاربي السرطان من مختلف محافظات مصر الذين أكدوا في بلاغاتهم أن المتهم أصابهم معنويا بادعائه المرض أربع سنوات وهو ليس مريضا ووثق صفحته في فيسبوك، مما أدى لإصابتهم معنويا وأن هذا المرض يحتاج لعلاج معنوي إضافة للعلاج بالأدوية.

وواجهت النيابة المتهم بما جاء في البلاغات والتحريات وأصدر رئيس النيابة قراره السابق بحبسه على ذمة التحقيقات.

المصدر: "المصري اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا