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فرنسا القبض على مواطن هدد صديقته السابقة بالقتل بـ 3.6 ألف رسالة نصية

مجتمع

فرنسا القبض على مواطن هدد صديقته السابقة بالقتل بـ 3.6 ألف رسالة نصية
Gettyimages.ru
الرسائل النصية - صورة تعبيرية
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اعتقل الأمن الفرنسي رجلا هدد بقتل صديقته السابقة، حيث أرسل لها 3.6 ألف رسالة تهديد نصية قصيرة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الحادث وقع في بلدة فيلوربان شرقي البلاد في نوفمبر السابق، ونقلت صحيفة "بروغريس"، أن "الرجل (26 عاما)، لم يهدأ لقرار عشيقته السابقة، واتصل بها عدة مرات وهددها بالقتل، كما أنه أرسل لها 3565 رسالة نصية قصيرة خلال 10 أيام".

واعتقل الشاب من قبل وكالات إنفاذ القانون الاثنين الماضي، واعترف بما هو منسوب إليه.

وقررت السلطات الإفراج عنه مؤقتا، على أن تتم محاكمته لاحقا.

المصدر: "نوفوستي"

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