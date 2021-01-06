الاعتداء على المواطن العراقي عدي صدام في تركيا والقبض على الجناة

تعرض المواطن العراقي، عدي صدام السامرائي، إلى اعتداء من قبل شخصين في أحد شوارع مدينة سامسون التركية، بحسب موقع "روداو".

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وأفاد الموقع بأن "شخصين اعترضا طريق عدي وأرادا سلب ما عنده من مال، وعند رفضه الخضوع لهما، ضرباه وأخذا محفظة نقوده عنوة"، مشيرا إلى أن المواطن العراقي أصيب بجراح مختلفة.



ولفت "روداو" إلى أن "عدي لجأ إلى الشرطة وأعطاها أوصاف اللذين اعتديا عليه بالضرب وسرقا محفظته، وتم نقله إلى المستشفى بعد تلقي الشكوى، حيث خضع للعناية الطبية".



واستطاعت الفرق الأمنية التركية متابعة المعتدين واعتقالهما بعد ساعات قليلة.



ووفقا للمسؤولين الأمنيين في المدينة، فإن أحد الجناة متهم بارتكاب تسع جرائم والآخر متهم بارتكاب 13 جريمة، وعليهما شكاوى من عدد من المواطنين، وقد تم نقلهما بعد القبض عليهما إلى مقر دائرة الأمن ثم أحيلا إلى محكمة سامسون بعد التحقيق معهما.

المصدر: "روداو"