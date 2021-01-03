تصرف نبيل من رجل شرطة تجاه سيدتين

قالت صحيفة "ذا هيل" أمس السبت، إن رجل شرطة في سومرست بولاية ماساتشوستس الأمريكية، لم يقم بتوجيه اتهامات ضد امرأتين رغم الاشتباه بارتكابهما جريمة سرقة من متجر.

وبدلا من ذلك، قام الشرطي بدفع ثمن مشترياتهما من المواد الغذائية. وذكرت الصحيفة، أن قيادة الشرطة، أشادت بتصرفه النبيل.

وفي التفاصيل، اتصل موظف المتجر بالشرطة بعد أن لاحظ أن السيدتين مع طفلين صغيرين لم تدفعا ثمن جميع المشتريات قبل وضعها في الأكياس.

وقرر ضابط الشرطة مات ليما، الذي وصل إلى مكان الحادث، معرفة الدافع وراء الجريمة. واتضح أن السيدتين تمران بظروف مالية صعبة، والهدف من السرقة كان إطعام الطفلين.

وكعقوبة، اقتصر ليما على إصدار إشعار بحظر زيارة السيدتين لهذا المتجر واشترى لهما بطاقة هدية بقيمة 250 دولارا من أمواله الخاصة حتى تتمكنا من شراء ما يلزم من متجر آخر.

وذكر الشرطي، أن سبب تصرفه، يكمن في أنه نفسه، أب لابنتين.

المصدر: تاس