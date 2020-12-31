ما الذي ينتظره الروس من عام 2021 ؟

يوشك عام 2020 الصعب أن ينتهي . وليس من قبيل الصدفة أن الجميع ينتظرون انتهاءه بفارغ الصبر. وقد حان الوقت للتفكير بتوقعاتنا لعام 2021.

وقد أجرى الخبراء في مركز دراسة الرأي العام في روسيا (فسيوم) استطلاع رأي المواطنين الروس ليستوضحوا ما الذي ينتظره الروس من العام القادم.

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وقد نشر موقع " كا إر.رو" الإلكتروني نتائج استطلاع الرأي.

واتضح أن موقف غالبية المشاركين في استطلاع الرأي متفائل. وأعرب 42% من المشاركين فيه عن قناعتهم بأن يكون عام 2021 أفضل من عام 2020.

وفي معظم الأحوال فإن موقفا كهذا اتخذه المواطنون الذين قد تخطوا سن 60 عاما. أما 35% من المواطنين فيعتبرون أن العام القادم لن يكون أفضل من العام المنصرم بل قد يكون أسوا منه. وأما 16% فقط من المواطنين فإن موقفهم من العام القادم كان متشائما، فهم يعتقدون أن عام 2021 لن يجلب لهم شيئا جيدا.

وعلق غالبية المواطنين (21%) آمالهم قبل كل شيء على قهر فيروس كورونا والخروج من الأزمة (9%). فيما أشار بعض المشاركين في استطلاع الرأي إلى نزعات سلبية يمكن أن تنتظرنا في العام الجديد وهي ارتفاع الأسعار والتضخم المالي (15% )، انخفاض مستوى المعيشة ( 11%)، فشل مكافحة "كوفيد – 19 " (9%).

المصدر: كومسومولسكايا برافدا