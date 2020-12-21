الفلبين بصدد حظر ممارسة الجنس مع من هم دون الـ12

تنظر سلطات الفلبين في مشروع قانون حول زيادة "عمر القبول" من 12 إلى 16 سنة، حسبما أفادت صحيفة The Daily Mail اليوم الاثنين.

وسيناقش البرلمان الفلبيني قريبا هذا المشروع الذي وصفه خبراء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بـ"انتصار لجميع الأطفال في الفلبين"، حيث يسمح القانون حاليا بممارسة الجنس بدءا من سن الثانية عشرة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد حوادث الاعتداء الجنسي يبقى مرتفعا جدا في الفلبين، إضافة إلى كثرة حوادث حمل وولادات المراهقات، فيما يحظر القانون الطلاق والإجهاض.

المصدر: Lenta.ru