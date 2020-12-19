مصر.. إحالة أستاذ شهير بكلية طب وعائلته إلى المحاكمة بتهمة "الاتجار بالأعضاء"

أعلن جهاز الكسب غير المشروع في مصر عن إحالة الأستاذ الشهير بكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة، "س. الباشا"، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة "الكسب غير المشروع والتربح".

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ودعا الجهاز المحكمة إلى ضم كل من زوجة المتهم وأولاده الخمسة، وكل من استفاد من تربحه لتنفيذ الحكم بالرد في أموالهم.

وأوضح أمر الإحالة أنه "في غضون الفترة الممتدة من عام 1989 وحتى عام 2018، بدائرة قسم مدينة نصر أول في محافظة القاهرة، ومن بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع (أستاذ بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة)، حصل لنفسه ولذويه بغير وجه حق، على كسب غير مشروع، مقداره 3 ملايين جنيه مصري، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، وزيادة طارئه في ثروته، لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة، وذلك في أعوام 2011، 2010، 2014، 2017، 2018، وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها".

وفي إطار التحقيق، لفت عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى أن تحرياته السرية كشفت عن قيام المتهم، بصفته من الأطباء والجراحين، بـ"إجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، وهو عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، المصابين بمرض الفشل الكلوي، وذلك باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين، بعد شرائه منهم استغلالا للاحتياج المالي، ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها، والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، التي أجريت جميعها في غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء".

المصدر: ناصر حاتم - RT