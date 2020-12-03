مصر.. حكم فريد من نوعه ضد 4 أشخاص

قالت وسائل الإعلام المصرية إن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، أصدرت حكما فريدا من نوعه على 4 أشخاص بسبب إجبار عاملين على استخدام طريقة لكشف الكذب تسببت في حروق في فمهما .

وقضت المحكمة بحبس 4 أشخاص لمدة شهر مع الشغل، حيث أجبروا عاملين على استخدام "البِشّعَة" طريقة لكشف الكذب، لبيان حقيقة سرقتهما هواتف محمولة، ما أدى لإصابتهما بحروق في الفم.

وتعود أحداث الواقعة، عندما اكتشف صاحب شركة اختفاء هواتف محمولة من مقر الشركة بمدينة بدر، فاشتبه في عاملين بالشركة، وبمواجهتهما أنكرا صلتهما بالواقعة، فاتفق صاحب الشركة معهما على التوجه إلى مكان يقوم باختبار بيان كذبهما أو صدقهما، وهو ما يعرف بـ"البِشّعَة" قطعة معدنية أشبه بـ"الملعقة" الضخمة تم وضعها على نار ملتهبة حتى يصبح لونها مثل الجمر، ووضعت على لسان المجني عليهما، ما أدى لإصابتهم بحروق في اللسان.

وتم نقل المجني عليهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المذكور أعلاه.

المصدر: اليوم السابع