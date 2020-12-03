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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة

مجتمع

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة
Reuters
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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها اليوم في مدينة الرياض.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، "سيصلى عليها إن شاء الله اليوم الخميس في مدينة الرياض".

المصدر: واس

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