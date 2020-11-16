مصر.. الكشف عن مصير الراقصة سما المصري

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر، اليوم الاثنين، استئناف الراقصة سما المصري على حكم حبسها سنتين.

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وجاء الحكم على سما المصري في التحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، حيث أكد المحامي خالد محمد، إن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، لها الحق فى رفض الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء بحكم جديد أقل أو تبرئة المتهمة من التهم المسندة إليها، أو تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية.

وأضاف أن قضية سما المصرى أمام إحدى الخيارات وهي تأييد حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، أو إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها، أو تخفيف الحكم وفقا لما تراه هيئة المحكمة.

وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها "سما المصري" لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام، عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

المصدر: اليوم السابع