العراق.. متطوعون يشيدون بيوتا صغيرة للعوائل الفقيرة

أسس متطوعون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، جمعية خيرية سموها (مجانا في ذي قار) تعتمد في تمويلها على تبرعات الميسورين وتتولى مساعدة ذوي الحاجة.

وقال حسين صالح، المتطوع في الجمعية الخيرية: "مشروع (مجانا في ذي قار) أطلق على عاتقه حملة لبناء ألف دار لعوائلنا المتعففة في مدينة الناصرية، العوائل المعدمة التي تعاني من ضنكة العيش".

وأضاف، أن "مشروع مجانا في ذي قار أطلق هذه الحملة بالاعتماد على تبرعات الخيرين من أبناء محافظة الناصرية".

وأشار صالح إلى أن "الحملة مستمرة إن شاء الله إلى الآن، وتم إنجاز ما يقارب عشرين منزلا، عشرين مكانا يليق بالسكن لأبناء محافظتنا من الفقراء والعوائل المتعففة".

من جهتها قالت الأرملة الفقيرة أُم صادق، وهي من أهل الناصرية: "عايشين غصبا علينا، وين نروح، نأجر، ما نقدر أجار ما نقدر، الإيجار صعب".

وأضافت: "بالشتاء مطر وطين، بيتنا تعبان لو مطرت الدنيا نغرق، أي والله يخر علينا، ما عندنا مسكن وهذه حالتنا ما عندنا شعلة نشتعل بس أني وابني كل شي ما عندنا أني وابني عايشين بذلك البيت وأجونا الجماعة ساعدونا وسووا لنا هذا البيت".

المصدر: "رويترز"