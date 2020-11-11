فنانة عربية تعلن حملها "دون زواج" وتطلب من الناس الرأفة
أعلنت الفنانة التونسية عائشة عطية يوم أمس الثلاثاء، عن حملها "دون زواج"، مؤكدة أنها في الشهر الرابع من الحمل، وأن والد الطفل هو حبيبها السابق والذي "كان قد وعدها بالزواج".
وأعربت عطية خلال صورة نشرتها على حسابها في "إنستغرام"، عن حزنها وخوفها من مصير ابنتها التي لم تنجبها بعد.
وطلبت من المجتمع أن يرحمها هي وابنتها التى أطلقت عليها اسم "مايا"، متأسفة عن "الخطأ الذي قامت به"، مشيرة إلى أنه لا ذنب للطفلة في ذلك.
وقالت: "ما ذنب الطفلة أن ينتقم الناس منها ويطلقون عليها اسم ابنة حرام"، راجية أن يرحمها المجتمع.
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اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع. حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني... محبنيش... و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا. بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي. و أنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت؟ إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر. بنتي بش نسماها "مايا"، منعرش شنوا مصيرها... أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني... حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو.
المصدر: RT