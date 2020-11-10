مصر.. فيديو لمدرس وطالبين يشاهدون راقصة داخل مدرسة والحكومة تتحرك

قررت الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمال قنا في مصر، إحالة مدير مدرسة ومدرس ومشرف للشؤون القانونية للتحقيق، على خلفية تداول مقطع فيديو يظهر طالبين ومدرسا يشاهدون راقصة داخل الفصل.

وأكد مدير عام الإدارة، أنه "لن يقبل بأية تجاوزات، أو أي خروج عن الآداب والقيم والمبادئ السامية، خاصة أن المدرسة محراب للعلم والتربية والأخلاق، وما حدث يعد خروجا عن المنهج القويم للرسالة السامية للعملية التعليمية".

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا مقطع فيديو لطالبين، ومدرس بمدرسة ثانوية بإدارة نجع حمادي التعليمية، شمال محافظة قنا، خلال مشاهدتهم وصلة رقص للراقصة البرازيلية "لورديانا"، عبر شاشة جرى وضعها أعلى السبورة داخل أحد الفصول.

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، مدرسا وبرفقته طالبين يشاهدان رقص الفنانة الاستعراضية البرازيلية "لورديانا" ودار حوار بين الطالبين ومدرس الفصل الذي كان يجلس على كرسى أثناء المشاهدة وعلق قائلا: "دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر".

المصدر: الوطن