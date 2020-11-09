نجمة سورية تتلقى التهاني بخسارة ترامب

أعربت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن سعاتها بخسارة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية متسائلة في نفس الوقت عما يمكن أن يصدر عن الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتبين أن موقف نجم الدين كان بسبب ضرر لحق أمومتها، حيث كتبت على حسابها في "إنستغرام" عما عانته من قرارات ترامب، مشيرة إلى أنه حرمها من أولادها وحرم أولادها منها لخمس سنوات.

#ترامب على الصعيد العام كان سيئ وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ، بكفي إنّو حرمني من ولادي وحرمن مني خمس سنين، روحة بلا رجعة انشالله، والله يسترنا من #بايدن شوجايبلنا معوا🤨 #ترامب_بايدن@suzan_najmpic.twitter.com/TSfMBNanuU — Suzan Najm Aldeen (@suzan_najm) November 7, 2020

وخاطبت الفنانة السورية في سياق منشورها الرئيس الأمريكي الخاسر بنبرة منفعلة قائلة "روحة بلا رجعة إن شاء الله".

وكتبت نجم الدين في المجمل تقول: "اتصالات كتير عمتباركلي عخساارة ترامب لإنو كتار بيعرفوا كم المعاناة اللي عانيتا بسبب قراراتو المجحفة والغبية والغير انسانية، بكفي إنّو حرمني من ولادي وحرمن مني خمس سنين، الله يدوقك من نفس الكاس اللي دوقتني منو أنا وكتير من العائلات العربية، روحة بلا رجعة انشالله، والله يسترنا من بايدن شوجايبلنا معوا".

المصدر: jbcnews.net