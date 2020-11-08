كيف ينظر الروس إلى العام 2020؟

كشفت دراسة، أجراها موقع Rabota.ru، أن أكثر من 60٪ من الروس يعتبرون العام الحالي سيئا بل في غاية السوء، فيما قال 3٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إن هذا العام كان الأفضل بالنسبة لهم.

وقالت الدراسة: "أكثر من نصف سكان روسيا (61٪)، خلال تقييمهم لعام 2020، أعطوه من1 إلى 4 نقاط، من أصل 10 ممكنة، وذكر 28٪ من المشاركين في الاستطلاع، أن العام الجاري أصبح أحد أسوأ السنوات في حياتهم".

ووفقا للدراسة، أعطى كل خامس من المشاركين (21٪)، لهذا العام 5 درجات من أصل 10، أي تقييما متوسطا، وقالوا إنه حسب اعتقادهم لا يختلف بشيء عن بقية السنوات.

ومنح 18٪ فقط من المشاركين، عام 2020 الحالي من 6 إلى 10 نقاط، وأشار 3٪ فقط منهم، إلى أن العام الحالي كان الأفضل في حياتهم".

وأشار ثلث المشاركين في الدراسة، إلى أن أصعب شيء بالنسبة لهم في عام 2020 ، كان فقدان العمل. ونوه نفس العدد تقريبا، بأن الأمر السلبي الرئيسي بالنسبة لهم في عام 2020، كان تقلص دخلهم المالي. وذكر 13 ٪ من المشاركين، أنهم كانوا قلقين على صحتهم في هذا العام، وأشار 8 ٪ إلى عدم القدرة على مغادرة البلاد.

في الوقت نفسه، أشار 10٪ من المشاركين، إلى أنهم لم يواجهوا أي صعوبات خاصة في عام 2020.

تمت الدراسة في نوفمر، وشملت 4 آلاف شخص من مختلف مناطق روسيا.

المصدر: نوفوستي