الإمارات.. زوجة تطالب زوجها بتعويض بآلاف الدولارات لاعتدائه عليها بالضرب والعض

أقامت زوجة بالإمارات دعوي قضائية تطالب فيها بإلزام زوجها بدفع تعويض مالي لها قدره 51 ألف درهم أي نحو 13 ألف دولار، تعويضا عن اعتدائه عليها بالضرب والعض.

وأشارت الزوجة في دعواها إلى أن زوجها أساء معاملتها منذ بداية زواجهما وأنها تحملت الضرب مدة 4 سنوات فيما رزقت منه بطفلة عمرها 3 سنوات حاليا، كما لفتت إلى تعرضها مؤخرا لضرب مبرح ألحق بها إصابات جسدية نتج عنها آلام وكدمات وسحاجات جسيمة، مما حرر عنه قضية جزائية بنيابة الأسرة.

وأرفقت الزوجة دعواها بصورة من الحكم الجزائي الصادر من محكمة "الأسرة" والقاضي بإدانة الزوج بجريمة الاعتداء والحكم بالغرامة مع إلزامه بالرسوم القضائية وإحالة طلب الزوجة بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، فضلا عن صورة ضوئية من التقرير الطبي والذى يبين وجود اعتداء بدني (عض) بالظهر والذراع والساعد.

وقالت المحكمة إن الأوراق تثبت اعتداء الزوج على زوجته، الأمر الذي ترى معه المحكمة تقدير التعويض عن كافة تلك الأضرار، وقضت بإلزام الزوج بأن يؤدى للمدعية 51 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 4% حتى تاريخ صيرورته نهائيا ويبدأ سريان الفوائد من ذلك التاريخ حتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف للطفلة.

المصدر: "البيان"