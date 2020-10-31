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وفاة الممثل البريطاني المشهور شون كونري (جيمس بوند) عن عمر ناهز 91 عاما

الثقافة والفن

وفاة الممثل البريطاني المشهور شون كونري (جيمس بوند) عن عمر ناهز 91 عاما
Reuters Jeff J Mitchell
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أفادت هيئة البث والإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة بأن الممثل الاسكتلندي المشهور شون كونري فارق الحياة عن عمر ناهز 91 عاما.

واعتزل الممثل المشهور الذي احتفل في أغسطس الماضي بعيد ميلاده الـ90، التمثيل في السينما عام 2003، وأقام منذ ذلك الحين في جزر البهاما.

وأفادت تقارير صحفية بأن كونري كان يعاني من مشاكل صحية ملموسة بما فيها مرض آلزهايمر.

وفاز كونري خلال سيرته بجوائز سينمائية متعددة منها جائزتي الأوسكار وغولدن غلوب لدوره في فيلم "الممنوع لمسهم" (1987).

ويعرف ملايين عشاق الأفلام السينمائية في كافة أرجاء العالم كونري بالدرجة الأولى لأدائه دور وكيل الاستخبارات البريطانية جيمس بوند في سبعة أفلام عن الوكيل 007.

وكان كونري يعرف بمواقفه المؤيدة لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

المصدر: بي بي سي + RT

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