عاريات بلا حدود (فيديو)

هددت آنا غوتسول زعيمة حركة "فيمن" النسائية المعروفة، السياسيين بأن ناشطات الحركة لن يكتفين بعد الآن بتعرية الصدر خلال الاحتجاجات بل وسيقمن بنزع كل ما يستر القسم الأسفل من أجسامهن.

وتؤكد غوتسول، أن حركة "فيمن"، قررت تغيير جوهر تصرفاتها وفعالياتها العلنية: فلم تعد ناشطات الحركة يكتفين بالكشف عن صدورهن فقط، بل أصبحن يخلعن ملابسهن بالكامل، أي أنهن لم يعد يركزن على الجزء العلوي من الجسم فقط، بل وعلى الجزء السفلي من جسد الأنثى.

وقالت زعيمة الحركة: "تحاول فيمين ابتداع وصياغة أفكار جديدة في مجال أشكال الفعاليات، وتحاول استخدام الترسانة النسائية بالكامل في الكفاح من أجل حقوق المرأة. علاوة على ذلك، سنقوم في الفعاليات اللاحقة، التركيز على الأعضاء التناسلية، لأن الوظيفة الإنجابية هي سلطة أساسية".

وكتأكيد على هذا النهج الجديد، قامت ناشطة من حركة Femen، قبل أيام برفع تنورتها لتقف عارية تماما من الأسفل أمام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع زوجته، عند وصوله للتصويت في انتخابات هيئات السلطة المحلية في كييف.

المصدر: Ukraine.ru





