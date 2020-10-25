إحدى ضحايا طارق رمضان تبرز دليل إدانته

أبرزت منية ربوج إحدى ضحايا اغتصاب طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم "الإخوان المسلمين"، دليلا ماديا يدينه باغتصابها.

وذكر موقع "ليندفورم" الإخباري الفرنسي، أن ربوج أصرت على تقديم دليل قوي يثبت صدق اتهاماتها لرمضان، وأن "الدليل عبارة عن ثوب أظهرت الفحوص وجود آثار من رمضان عليه".

من جانبه، قال إريك موران محامي ربوج، إن "الإجراءات القضائية تمضي بشكل مرض بالنسبة لنا"، في دليل على ثقته بإثبات حق موكلته التي تعرضت للاغتصاب.

وأشار موران إلى أن "التحقيقات أظهرت مصداقية أقوال ربوج في اتهامها رمضان.

وكانت ربوج البالغة 47 عاما، تقدمت بشكواها ضد طارق رمضان عام 2018، واتهمته باغتصابها 9 مرات في الفترة من 2013 إلى 2014 في فرنسا ولندن وبروكسل لتصبح بذلك خامس امرأة تتهمه باغتصابها.

المصدر: وكالات